A Sanremo arriva la Spa dei vip: inaugurata la Somnia Aura del Grand Hotel Des Anglais (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E' stata inaugurata ieri la Somnia Aura spa, la nuova Area Benessere del Grand Hotel Des Anglais targata Dream Massage® dedicata ai big del festival. Buona la prima per Monika Ostrowska al festival dei sogni di Sanremo. Infatti tra gli operatori olistici scelti per questo evento dal Maestro Serra (direttore e ideatore dell'area benessere) spicca il nome della sapiente massaggiatrice di origini polacche. E' un Grande successo quello che sta riscuotendo lo spazio benessere dopo l'inaugurazione a cui hanno presenziato rappresentanti politici e personaggi del mondo dello spettacolo. Molti i trattamenti fatti e quelli già prenotati dai vip presenti nella città dei fiori per questa settimana festivaliera, alla scoperta del Dream Massage® del maestro Stefano ...

