Vescovo contro il "battesimo" di Achille Lauro. Ma Amadeus lo difende (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il sacerdote dei migranti: "Scandalizzatevi per motivi più seri e fatevi una risata". Il Vescovo conferma la "brutta piega presa da questo evento canoro e dal mondo dello spettacolo" negli ultimi tempi. Si è trattato di una "penosa esibizione che ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il sacerdote dei migranti: "Scandalizzatevi per motivi più seri e fatevi una risata". Ilconferma la "brutta piega presa da questo evento canoro e dal mondo dello spettacolo" negli ultimi tempi. Si è trattato di una "penosa esibizione che ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica" Segui su affaritaliani.it

Advertising

repubblica : Sanremo 2022, il Vescovo della città contro Achille Lauro e il festival - elenacrespi : RT @ToniaPeluso: A me sembra di aver capito, ma non vorrei sbagliarmi, che ad Achille Lauro frega niente della gara infatti ha portato un b… - acistampa : Dura presa di posizione del Vescovo di Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, contro l’esibizione di Achille Lauro nell… - colmarn : RT @CecchiniEugenio: Il Vescovo di Ventimiglia-San Remo prende posizione in maniera forte contro l’ennesimo atto di vilipendio della fede c… - RollingStoneita : Il vescovo di Sanremo contro Achille Lauro: «Profanato il battesimo, basta pagare il canone» -