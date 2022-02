Tomaso Trussardi: “Con Michelle sempre amore. Ramazzotti stia al suo posto” (Di martedì 1 febbraio 2022) “Michelle rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in forma diversa”. Tomaso Trussardi parla al “Corriere della Sera” per la prima volta dalla fine della sua storia d’amore con la Hunziker e aggiunge: “Quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci”. Racconta di aver fatto una scelta per tutelare le figlie Sole e Celeste, ma è infastidito dalle voci sui tradimenti: “Non ce ne sono stati”. E a Eros Ramazzotti dice: “stia al suo posto”. “Non sono felice e non lo è neppure Michelle, ma è stata fatta una scelta per tutelare la famiglia e le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano due genitori che stanno bene insieme – spiega al quotidiano Tomaso Trussardi – La ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 1 febbraio 2022) “rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in forma diversa”.parla al “Corriere della Sera” per la prima volta dalla fine della sua storia d’con la Hunziker e aggiunge: “Quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci”. Racconta di aver fatto una scelta per tutelare le figlie Sole e Celeste, ma è infastidito dalle voci sui tradimenti: “Non ce ne sono stati”. E a Erosdice: “al suo”. “Non sono felice e non lo è neppure, ma è stata fatta una scelta per tutelare la famiglia e le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano due genitori che stanno bene insieme – spiega al quotidiano– La ...

