Tassonomia, cosa deciderà la Commissione su gas e nucleare (Di martedì 1 febbraio 2022) Mercoledì la Commissione europea firmerà la nuova Tassonomia degli investimenti sostenibili, che promette di essere uno dei documenti più controversi del 2022. La bozza presentata in extremis nelle ultime ore del 2021 ha attraversato il periodo di consultazioni, oltre ad aver scatenato un’ondata di critiche per via dell’inclusione di gas naturale e nucleare. Dopo la firma, Parlamento e Consiglio avranno dai quattro ai sei mesi per rivedere il testo e votarlo. I contenuti del documento non varieranno sostanzialmente rispetto alla bozza di fine anno. La commissaria europea per i servizi finanziari Mairead McGuinness ha spiegato a Politico che la Commissione si sta limitando a “mettere a punto” alcuni dettagli e che non riscriveranno il testo. Con buona pace di chi, tra gruppi ambientalisti e Stati membri, sta accusando ... Leggi su formiche (Di martedì 1 febbraio 2022) Mercoledì laeuropea firmerà la nuovadegli investimenti sostenibili, che promette di essere uno dei documenti più controversi del 2022. La bozza presentata in extremis nelle ultime ore del 2021 ha attraversato il periodo di consultazioni, oltre ad aver scatenato un’ondata di critiche per via dell’inclusione di gas naturale e. Dopo la firma, Parlamento e Consiglio avranno dai quattro ai sei mesi per rivedere il testo e votarlo. I contenuti del documento non varieranno sostanzialmente rispetto alla bozza di fine anno. La commissaria europea per i servizi finanziari Mairead McGuinness ha spiegato a Politico che lasi sta limitando a “mettere a punto” alcuni dettagli e che non riscriveranno il testo. Con buona pace di chi, tra gruppi ambientalisti e Stati membri, sta accusando ...

Advertising

Mauf55 : RT @rinnovabiliit: ???? Il presidente della #BancaEuropea degli #Investimenti spara a zero sull’inclusione di #gas e #nucleare nel testo che… - Talete1 : RT @EleonoraEvi: Cosa ha a che fare il #nucleare con il principio di non arrecare danno significativo all’#ambiente? Quali sono gli interes… - startzai : RT @rinnovabiliit: ???? Il presidente della #BancaEuropea degli #Investimenti spara a zero sull’inclusione di #gas e #nucleare nel testo che… - rinnovabiliit : ???? Il presidente della #BancaEuropea degli #Investimenti spara a zero sull’inclusione di #gas e #nucleare nel testo… - EleonoraEvi : RT @EleonoraEvi: Cosa ha a che fare il #nucleare con il principio di non arrecare danno significativo all’#ambiente? Quali sono gli interes… -