Serie C 2021/2022: il Padova beffa la Pergolettese nel finale e resta in corsa per il primo posto (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Padova batte la Pergolettese grazie a un gol nel finale di Ajeti e resta pienamente in corsa per la promozione diretta nel girone A di Serie C 2021/2022. Allo stadio Voltini di Crema i biancoscudati soffrono, rischiano di perderla, sembrano rassegnarsi al pareggio prima del colpaccio del difensore albanese classe 1993, espertissimo e con un passato recente in Serie A con Torino e Crotone tra le altre. La capolista Sudtirol, che giocherà fra pochi minuti, dista solo due punti, ma con due partite in meno. Dopo tre minuti Settembrini tira da centrocampo e quasi beffa Galeotti. Ancora lui un quarto d’ora dopo calcia in diagonale ma non trova lo specchio, quindi Santini ha una grande opportunità con un colpo di testa ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilbatte lagrazie a un gol neldi Ajeti epienamente inper la promozione diretta nel girone A di. Allo stadio Voltini di Crema i biancoscudati soffrono, rischiano di perderla, sembrano rassegnarsi al pareggio prima del colpaccio del difensore albanese classe 1993, espertissimo e con un passato recente inA con Torino e Crotone tra le altre. La capolista Sudtirol, che giocherà fra pochi minuti, dista solo due punti, ma con due partite in meno. Dopo tre minuti Settembrini tira da centrocampo e quasiGaleotti. Ancora lui un quarto d’ora dopo calcia in diagonale ma non trova lo specchio, quindi Santini ha una grande opportunità con un colpo di testa ...

