Senza mascherina sul treno, 59enne napoletana denunciata (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sale su un treno della Cumana Senza indossare la mascherina. Alla richiesta del capotreno di rispettare le regole risponde di non poterlo fare, adducendo imprecisati motivi sanitari. Nel frattempo la circolazione rimane ferma per una mezz’ora con gli altri passeggeri costretti all’attesa. I Carabinieri intervengono e la denunciano. A operare sono stati i militari del Nucleo radiomobile di Napoli: una 59enne di Pozzuoli dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio una 59enne di Pozzuoli. Il fatto si è verificato alla fermata Edenlandia della Cumana. La donna è stata fatta scendere dai Carabinieri. Per lei anche la sanzione anti-covid di 400 euro per il mancato utilizzo del dispositivo di protezione. Nel Rione Sanità, invece, i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sale su undella Cumanaindossare la. Alla richiesta del capodi rispettare le regole risponde di non poterlo fare, adducendo imprecisati motivi sanitari. Nel frattempo la circolazione rimane ferma per una mezz’ora con gli altri passeggeri costretti all’attesa. I Carabinieri intervengono e la denunciano. A operare sono stati i militari del Nucleo radiomobile di Napoli: unadi Pozzuoli dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio unadi Pozzuoli. Il fatto si è verificato alla fermata Edenlandia della Cumana. La donna è stata fatta scendere dai Carabinieri. Per lei anche la sanzione anti-covid di 400 euro per il mancato utilizzo del dispositivo di protezione. Nel Rione Sanità, invece, i ...

