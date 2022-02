Sci di fondo, Pechino 2022: le speranze di medaglia dell’Italia. Tutto su Federico Pellegrino? Francesco De Fabiani e la suggestione 50 km (Di martedì 1 febbraio 2022) Lo sci di fondo è lo sport in cui l’Italia ha raccolto il maggior numero di medaglie nella storia dei Giochi olimpici invernali. Sì, perché lo sci alpino sarà la principale “miniera d’oro” del Bel Paese, avendo portato in dote 14 delle 40 medaglie del metallo più pregiato conquistate dal 1948 in poi. Cionondimeno, i fondisti hanno prodotto complessivamente 35 podi (9 ori, 13 argenti e 13 bronzi), tre in più rispetto agli sciatori, arrivati a quota 32 (14-9-9). Ci sono possibilità di rinverdire la tradizione metallifera? Difficile, perché lo sci di fondo attuale è di un azzurro particolarmente sbiadito rispetto a quello estremamente intenso ammirato in passato. Tutte le speranze di medaglia del settore maschile si concentrano su una gara in particolare. Parliamo, ovviamente, della sprint a skating dell’8 febbraio. ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) Lo sci diè lo sport in cui l’Italia ha raccolto il maggior numero di medaglie nella storia dei Giochi olimpici invernali. Sì, perché lo sci alpino sarà la principale “miniera d’oro” del Bel Paese, avendo portato in dote 14 delle 40 medaglie del metallo più pregiato conquistate dal 1948 in poi. Cionondimeno, i fondisti hanno prodotto complessivamente 35 podi (9 ori, 13 argenti e 13 bronzi), tre in più rispetto agli sciatori, arrivati a quota 32 (14-9-9). Ci sono possibilità di rinverdire la tradizione metallifera? Difficile, perché lo sci diattuale è di un azzurro particolarmente sbiadito rispetto a quello estremamente intenso ammirato in passato. Tutte ledidel settore maschile si concentrano su una gara in particolare. Parliamo, ovviamente, della sprint a skating dell’8 febbraio. ...

