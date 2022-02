Sapori mediterranei a Bergamo | Trattoria Camozzi

(Di martedì 1 febbraio 2022). Un piccolo locale in centro città, con una quarantina di posti a sedere in una location accogliente e moderna, la gentilezza e cortesia del personale e, soprattutto, il buon cibo: questo è quello che abbiamo trovato dalla famiglia Canaj. Un menù caratterizzato dal pesce del Mediterraneo, con una scelta variegata e completa, una cantina ben fornita con oltre 100 etichette per un abbinamento ottimale a qualsiasi piatto. Pasta fresca fatta in casa, così come i dessert. Abbiamo iniziato con una freschissima cruditè e un polpo scottato con pepe rosa e menta, servito su un letto di crema di piselli.molto semplici ma nel contempo equilibrati. Consigliati da Claudio, il titolare, abbiamo preso i paccheri con pomodoro e gallinella, un fuori menù preparato con il pescato del giorno: abitudine che è presente quotidianamente in base al pesce ...

