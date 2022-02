**Sanremo: Zanicchi, 'mi danno per ultima? Meglio che penultima, almeno mi si nota'** (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "I bookies mi danno per ultima al festival? Meglio ultima che penultima, almeno si nota". E' l'ironica risposta all'Adnkronos di Iva Zanicchi, che commenta così le quote degli scommettitori che la danno all'ultimo posto nella classifica sanremese. "Io la mia vittoria ce l'ho già -aggiunge l'Aquila di Ligonchio- perché ieri nella prova generale l'orchestra ha applaudito e l'applauso più grande è stato per me. Poi che mi diano ultima chi se ne fotte, per dirlo chiaro". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "I bookies miperal festival?che pensi". E' l'ironica risposta all'Adnkronos di Iva, che commenta così le quote degli scommettitori che laall'ultimo posto nella classifica sanremese. "Io la mia vittoria ce l'ho già -aggiunge l'Aquila di Ligonchio- perché ieri nella prova generale l'orchestra ha applaudito e l'applauso più grande è stato per me. Poi che mi dianochi se ne fotte, per dirlo chiaro".

