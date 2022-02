Sanremo: i brani dei 25 artisti in gara tra attualità, amore e speranza per un futuro migliore (Di martedì 1 febbraio 2022) L’edizione numero 72 del Festival di Sanremo è in programma dal 1° al 5 febbraio al Teatro Ariston della Città dei fiori. A condurre la kermesse musicale torna, per la terza volta consecutiva, Amadeus che è anche il direttore artistico. E proprio lui ha scelto il cast: 25 cantanti che gareggeranno in un’unica sezione, denominata ‘artisti’. Il gruppo è composto da leggende della musica italiana, casi discografici del momento e i primi tre di Sanremo Giovani 2021. Un cast variegato e trasversale così come i temi dei brani. Tanti testi hanno un forte impatto sociale, con gli artisti e le artiste in gara che scelgono di lanciare messaggi importanti, legati alla società, all’attualità e alla voglia di un futuro per tutti ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 1 febbraio 2022) L’edizione numero 72 del Festival diè in programma dal 1° al 5 febbraio al Teatro Ariston della Città dei fiori. A condurre la kermesse musicale torna, per la terza volta consecutiva, Amadeus che è anche il direttoreco. E proprio lui ha scelto il cast: 25 cantanti che gareggeranno in un’unica sezione, denominata ‘’. Il gruppo è composto da leggende della musica italiana, casi discografici del momento e i primi tre diGiovani 2021. Un cast variegato e trasversale così come i temi dei. Tanti testi hanno un forte impatto sociale, con glie le artiste inche scelgono di lanciare messaggi importanti, legati alla società, all’e alla voglia di unper tutti ...

