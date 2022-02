Sanremo 2022, Naike Rivelli: “Vaporizzatela. Io d’accordo alla legalizzazione anche a scopo ludico” (Di martedì 1 febbraio 2022) Nel caso si facesse un referendum per la legalizzazione della cannabis, Ornella Muti sarebbe d’accordo. E, nella conferenza stampa pre prima serata di Sanremo, la co-conduttrice ha ribadito: “Mi spiace questa polemica, non giro per il backstage distribuendo canne. Io mi riferisco alla cannabis terapeutica, parlo di quello, non di un abuso di sostanze. Io, ad esempio, mi curo con l’omeopatia, ma non sono io a poter parlare dell’uso della cannabis terapeutica anche per i bambini epilettici e le persone malate”. La figlia Naike, in una video intervista a Il Giornale, ha detto la sua: “Sarebbe meglio legalizzarla, per togliere le mafie dalle strade, per poter controllare quest’erba, come viene fatta e chi la fa e perché così tutto quello che riguarda la cannabis medica sarebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Nel caso si facesse un referendum per ladella cannabis, Ornella Muti sarebbe. E, nella conferenza stampa pre prima serata di, la co-conduttrice ha ribadito: “Mi spiace questa polemica, non giro per il backstage distribuendo canne. Io mi riferiscocannabis terapeutica, parlo di quello, non di un abuso di sostanze. Io, ad esempio, mi curo con l’omeopatia, ma non sono io a poter parlare dell’uso della cannabis terapeuticaper i bambini epilettici e le persone malate”. La figlia, in una video intervista a Il Giornale, ha detto la sua: “Sarebbe meglio legalizzarla, per togliere le mafie dalle strade, per poter controllare quest’erba, come viene fatta e chi la fa e perché così tutto quello che riguarda la cannabis medica sarebbe ...

