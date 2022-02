Salvini riunisce la Lega: convinti nel governo ma con la nostra visione (Di martedì 1 febbraio 2022) "Siamo convintamente al governo e convintamente ci resteremo. Ma con la nostra visione e i nostri obiettivi". Al termine della lunga riunione del Consiglio Federale della Lega uno dei partecipanti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) "Siamo convintamente ale convintamente ci resteremo. Ma con lae i nostri obiettivi". Al termine della lunga riunione del Consiglio Federale dellauno dei partecipanti ...

Advertising

simonamancini24 : RT @fattoquotidiano: Caos centrodestra, Lega al bivio. Salvini riunisce il partito: “La coalizione? Si ricostruisce”. Ma per Rixi “nessuno… - Divorex8 : RT @fattoquotidiano: Caos centrodestra, Lega al bivio. Salvini riunisce il partito: “La coalizione? Si ricostruisce”. Ma per Rixi “nessuno… - fattoquotidiano : Caos centrodestra, Lega al bivio. Salvini riunisce il partito: “La coalizione? Si ricostruisce”. Ma per Rixi “nessu… - ZenatiDavide : Caos centrodestra, la linea di Salvini: corteggia Berlusconi e parla d’altro. “Allentare le misure Covid”. Meloni?… - MattiaGallo17 : RT @marcodifonzo: Salvini: rivendico scelta Mattarella. Centrodestra spaccato? Si riunisce. -