Patrick Zaki nel giorno dell’udienza decisiva | «Non scappo | continuerò a lottare per i diritti in Egitto»

Nel giorno dell'udienza che potrebbe portare alla sentenza del suo caso, Patrick Zaki parla con Repubblica delle sue prospettive e svela quali sono i suoi piani: «Il più immediato è tornare a Bologna, il prima possibile e rimanere lì per un periodo lungo. Spero di essere con i miei colleghi per l'inizio del prossimo semestre, che è fra pochi giorni. Cosa succederà dopo non lo so: so che continuerò a lavorare sui diritti umani». Ma lo studente non ha intenzione di scappare: «Non lascerò l'Egitto per sempre. Il mio lavoro riguarda l'Egitto. Non voglio scappare. Io partirò quando si potrà ma la mia famiglia resterà qui: verrà a trovarmi certo, ma questo è il mio Paese. Non lo abbandono». Patrick è pronto anche a tornare in carcere:

