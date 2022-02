"Niente dad ai vaccinati": è polemica. Verso la durata illimitata del green pass con il booster (Di martedì 1 febbraio 2022) La modifica del sistema delle quarantene a scuola torna a dividere il Governo e, alla viglia del Cdm, si riapre il dibattito sull'introduzione di un distinguo tra bambini con o senza dose . Dopo il "no"... Leggi su feedpress.me (Di martedì 1 febbraio 2022) La modifica del sistema delle quarantene a scuola torna a dividere il Governo e, alla viglia del Cdm, si riapre il dibattito sull'introduzione di un distinguo tra bambini con o senza dose . Dopo il "no"...

Advertising

GiovaQuez : Verso stop sistema a colori (resta solo zona ??). Niente dad per guariti e vaccinati. Scorporo da conteggio ricoveri… - stebellentani : Posizione unamime delle Regioni: superare l’emergenza e normalizzare. Basta colori, niente quarantene ma solo sorve… - Niccononico : @lolitaisnals Perché effettivamente in dad chi è che fa qualcosa? Ne conosco tanti che non fanno un cazzo in dad ma… - YBOKLEE : ma i due anni in dad in cui non ci siamo esercitati per niente nel fare i saggi ve lo siete dimenticati tutti??????… - Marilenapas : RT @QSanit: #Covid. Niente più #dad per gli studenti vaccinati e guariti. Va in soffitta il sistema a colori. Domani il decreto del Govern… -