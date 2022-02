Nadal il braccino non sa cosa sia: «Sul match point ho pensato solo “su, fai sto punto”» (Di martedì 1 febbraio 2022) Ad un certo punto, David Loriot di L’Equipe chiede a Rafa Nadal di raccontargli che cosa ha pensato sul match point contro Daniil Medvedev. La risposta, secca, è il ritratto d’un vincente. L’opposto del braccino. “A che cosa ho pensato? Su, fai ‘sto punto” Nadal racconta al quotidiano francese le intime sensazioni che l’hanno accompagnato attraverso l’impresa. Dal prima al dopo. Prima, quando aveva paura di dover smettere davvero. “Qualcosa in più di paura e frustrazione. Mi piace quello che faccio. Il tennis è una passione. Non ho mai avuto il timore di dovermi fermare. Ho una vita abbastanza felice al di fuori del tennis, da non dovermi preoccupare di cosa ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) Ad un certo, David Loriot di L’Equipe chiede a Rafadi raccontargli chehasulcontro Daniil Medvedev. La risposta, secca, è il ritratto d’un vincente. L’opposto del. “A cheho? Su, fai ‘storacconta al quotidiano francese le intime sensazioni che l’hanno accompagnato attraverso l’impresa. Dal prima al dopo. Prima, quando aveva paura di dover smettere davvero. “Qualin più di paura e frustrazione. Mi piace quello che faccio. Il tennis è una passione. Non ho mai avuto il timore di dovermi fermare. Ho una vita abbastanza felice al di fuori del tennis, da non dovermi preoccupare di...

