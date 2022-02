Meloni seppellisce il centrodestra: “Salvini folle” (Di martedì 1 febbraio 2022) La rielezione di Sergio Mattarella per un secondo mandato da Presidente della Repubblica ha letteralmente terremotato la politica italiana, incapace per una intera settimana di trovare una sintesi prima di ‘ripiegare’ sulla richiesta a Mattarella di restare al Quirinale. Sono esplose tensioni e contraddizioni sia nelle coalizioni, sia all’interno dei partiti stessi. In bilico l’alleanza Pd-M5S, resa dei conti in arrivo fra Conte e Di Maio all’interno del Movimento, pressoché polverizzato il centrodestra, con lo strappo fra Giorgia Meloni e gli (ormai ex) alleati Lega e Forza Italia. “Secondo me, quello che ha fatto Matteo Salvini è folle, folle per lui. Una cosa che non ho capito, eravamo d’accordo che la rielezione di Mattarella fosse l’ultima cosa da fare”. Così Giorgia Meloni, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 febbraio 2022) La rielezione di Sergio Mattarella per un secondo mandato da Presidente della Repubblica ha letteralmente terremotato la politica italiana, incapace per una intera settimana di trovare una sintesi prima di ‘ripiegare’ sulla richiesta a Mattarella di restare al Quirinale. Sono esplose tensioni e contraddizioni sia nelle coalizioni, sia all’interno dei partiti stessi. In bilico l’alleanza Pd-M5S, resa dei conti in arrivo fra Conte e Di Maio all’interno del Movimento, pressoché polverizzato il, con lo strappo fra Giorgiae gli (ormai ex) alleati Lega e Forza Italia. “Secondo me, quello che ha fatto Matteoper lui. Una cosa che non ho capito, eravamo d’accordo che la rielezione di Mattarella fosse l’ultima cosa da fare”. Così Giorgia, ...

Advertising

Alessio_Porcu : Giorgia Meloni seppellisce il centrodestra. E ora sui territori? - EneidaMuzhaqi : @fattoquotidiano @salvini_giacomo ?????? Adesso Meloni gli seppellisce tutti questi di centro destra. ?????? - mamuska30051401 : RT @GeMa7799: Giorgia Meloni seppellisce l'alleanza: 'Il centrodestra in Parlamento non esiste. Senza coraggio, mi fa impazzire'...FORSE SI… - Samu378 : RT @GeMa7799: Giorgia Meloni seppellisce l'alleanza: 'Il centrodestra in Parlamento non esiste. Senza coraggio, mi fa impazzire'...FORSE SI… - ferillo2 : RT @GeMa7799: Giorgia Meloni seppellisce l'alleanza: 'Il centrodestra in Parlamento non esiste. Senza coraggio, mi fa impazzire'...FORSE SI… -