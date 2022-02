La terza dose di Pfizer non contiene un codice 5G «per il controllo del vaccinato»

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il 31 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video della durata complessiva di 10 secondi, pubblicato su Twitter il giorno precedente. Il filmato mostra un documento riepilogativo dello stato vaccinale di un individuo indicato con nome e cognome, che lo scorso 28 gennaio 2022 ha effettuato labooster del vaccino contro la Covid-19. L’autore del video si sofferma però su un particolare contenuto tra le informazioni relative alla secondadi vaccino, datata 21 luglio 2021, che oltre al «tipo di vaccino» somministrato («»), riporta il «AIC/MAH» 049269018, seguito dal simbolo che riproduce le tacche di un’antenna – comunemente utilizzato come unità di misura del segnale di un apparecchio telefonico – e ...

Advertising

sbonaccini : Superato il 94% di vaccinati con almeno una dose e il 92% di vaccinati con ciclo completo, per i cittadini con poi… - rtl1025 : ?? “Sono la vostra terza dose! Sono il booster dell’intrattenimento. Mi hanno tamponato otto volte, ma perché a… - RaiNews : Arriva #Fiorello: “Sono la vostra terza dose” Tutte le notizie sulla prima serata di #Sanremo2022 su #Rainews:… - Feda_Scot : RT @1V4vendetta: Cioè sti figli di una grande zoxxola vogliono allungare a durata 'indefinita' il green pass per chi ha tre dosi perchè non… - Maxxx54785910 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Leggi e obblighi senza fondamento scientifico I guariti: 10 milioni di fantasmi Il gr… -

Ultime Notizie dalla rete : terza dose

Sanremo 2022, anche quest'anno c'è Fiorello 'Mi siete mancati, sono la vostra, sono il booster dell'intrattenimento'. Fiorello entra in scena dall'esterno dell'Ariston brandendo un ...Anche se Pfizer sta integrando il proprio dossier con i dati che in questo momento sta raccogliendo sulla somministrazione anche di una, negli Stati Uniti il via libera all'uso del ...Esteso l’obbligo di vaccino al personale scolastico e alle forze dell'ordine. Terza dose disponibile per tutti i maggiorenni dal 1° dicembre. Il provvedimento prevede l’estensione dell ...Lo stato di emergenza prevede lo smart working per i lavoratori fragili, in modo da tutelare la loro salute di fronte a un’alta circolazione del virus. Problema: non c’è ...