Juve su Zaniolo, la Roma si espone: l’annuncio del club gela i tifosi (Di martedì 1 febbraio 2022) Nicolò Zaniolo è da tempo nel mirino della Juventus e potrebbe essere uno dei protagonisti assoluti del prossimo calciomercato estivo. Chiuso un calciomercato invernale che ha portato in giallorosso Sergio Oliveira e Maitland-Niles, il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha fatto il punto della situazione guardando con fiducia al futuro. E a una stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 febbraio 2022) Nicolòè da tempo nel mirino dellantus e potrebbe essere uno dei protagonisti assoluti del prossimo calciomercato estivo. Chiuso un calciomercato invernale che ha portato in giallorosso Sergio Oliveira e Maitland-Niles, il direttore sportivo dellaTiago Pinto ha fatto il punto della situazione guardando con fiducia al futuro. E a una stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

romeoagresti : Di mercato torneremo a parlarne in estate. Però: la #Juve lavora per bloccare #Cambiaso? Sì. Monitora la situazione… - forumJuventus : GdS: 'Juve, il domani è azzurro. Zaniolo è nel mirino, il romanista piace: contatti con l'agente. E c'è l'idea Rasp… - carlomaioranof1 : RT @romeoagresti: Di mercato torneremo a parlarne in estate. Però: la #Juve lavora per bloccare #Cambiaso? Sì. Monitora la situazione #Zani… - Cucciolina96251 : RT @romeoagresti: Di mercato torneremo a parlarne in estate. Però: la #Juve lavora per bloccare #Cambiaso? Sì. Monitora la situazione #Zani… - taylorjoyismo1 : @Thesaucest e giocherebbe comunque meglio di Zaniolo alla juve -