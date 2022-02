Guerini: «L'accordo militare con l'Etiopia è sospeso» (Di martedì 1 febbraio 2022) Cliccare qui sotto per vedere la risposta del ministro Guerini: Risposta Atto Camera n. 4-10383 On. AIELLO Piera.pdf Cinque mesi dopo l'interrogazione sull'accordo militare con l'Etiopia presentata dalla deputata Piera Aiello, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha risposto. «Alla luce del degenerare della situazione nel Tigray» ha reso noto il 28 gennaio, «rappresento che il Dicastero ha cessato ogni tipo di attività prevista dall'accordo di cooperazione». Guerini ha anche precisato che «il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al deflagrare del conflitto, ha dato parere negativo alle richieste di autorizzazione pervenute all'Autorità Nazionale Uama – Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento – riguardanti l'esportazione ... Leggi su panorama (Di martedì 1 febbraio 2022) Cliccare qui sotto per vedere la risposta del ministro: Risposta Atto Camera n. 4-10383 On. AIELLO Piera.pdf Cinque mesi dopo l'interrogazione sull'con l'presentata dalla deputata Piera Aiello, il ministro della Difesa Lorenzoha risposto. «Alla luce del degenerare della situazione nel Tigray» ha reso noto il 28 gennaio, «rappresento che il Dicastero ha cessato ogni tipo di attività prevista dall'di cooperazione».ha anche precisato che «il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al deflagrare del conflitto, ha dato parere negativo alle richieste di autorizzazione pervenute all'Autorità Nazionale Uama – Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento – riguardanti l'esportazione ...

