Si è spento nella notte a Milano Rocco Stragapede, uno degli storici e stretti collaboratori di Antonio Di Pietro durante la stagione di Mani Pulite. A darne notizia è stato Giancarlo Spadoni, il ...

Giustizia: addio al poliziotto che arrestò Mario Chiesa

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Si è spento nella notte a Milano Rocco Stragapede, uno degli storici e stretti collaboratori di Antonio Di Pietro durante la stagione di Mani Pulite. A darne notizia è stato ...

