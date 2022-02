Gf Vip 6 | Manila Nazzaro trova uno strano foglio | Davide Silvestri e Miriana Trevisan basiti | la regia stacca | ecco cosa è successo

Advertising

DenisDecorte : #gfvip , Manila Nazzaro trova uno strano foglio, Davide Silvestri e Miriana Trevisan basiti, la regia stacca: ecco… - IsaeChia : #GfVip 6, Manila Nazzaro trova uno strano foglio, Davide Silvestri e Miriana Trevisan basiti, la regia stacca: ecco… - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (240 VOTI RICEVUTI) CONTINUATE A VOTARE E FATE GIRARE IL SONDAGGIO PER AVERE PIÙ VOTI POSSIBILI ?? Deli… - Lellamark : RT @redazionerumors: Gf Vip, Manila e il brutto gesto verso Soleil: verrà squalificata? #GFvip #GFVip2021 #manilanazzaro #solex https://t… - redazionerumors : Gf Vip, Manila e il brutto gesto verso Soleil: verrà squalificata? #GFvip #GFVip2021 #manilanazzaro #solex -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manila

...Lunedì 31 gennaio è andato in onda il consueto appuntamento serale con il Grande Fratello, ma ... Grande Fratello Soleil Sorge eNazzaro, scontro aperto al GF Vip6: "Ti fa comod[...] Il ......l'ultima diretta del Grande FratelloDelia Duran , preferita dal pubblico contro Soleil , ha deciso di lasciare la casa. L'annuncio è stata fatto dalla stessa concorrente alla coinquilina...Manila Nazzaro si è resa protagonista di una misteriosa vicenda accaduta nelle ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Sembrava essersi placato il copione-gate, scoppiato a ...Alla fine della puntata, come c’era da aspettarsi, Delia subisce un crollo emotivo; per fortuna al suo fianco corre in soccorso Manila Nazzaro, la quale cerca di confortare al meglio la sua amica.