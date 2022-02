Fiorentina: Commisso 'amareggiato e deluso, devo riflettere' (Di martedì 1 febbraio 2022) "Sono molto amareggiato e deluso, le cattiverie, le minacce, le offese in questi giorni non sono giuste e non posso accettarle, mi lasciano molto deluso e mi portano a pensare alle scelte da fare e a ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) "Sono molto, le cattiverie, le minacce, le offese in questi giorni non sono giuste e non posso accettarle, mi lasciano moltoe mi portano a pensare alle scelte da fare e a ...

Advertising

DiMarzio : .@acffiorentina, le parole del presidente #Commisso sulla cessione di Vlahovic - sportface2016 : +++#Fiorentina, Rocco #Commisso si sfoga: '#Vlahovic non mi salutava più, i suoi procuratori sono disonesti e bugia… - cmdotcom : #Commisso: 'Triste e deluso, non so che futuro avrò a Firenze. #Vlahovic ruffiano e bugiardo, aveva già accordo con… - vin_manu90 : Io comunque ho la sensazione che finché ci saranno Zhang e Commisso a capo di Inter e Fiorentina, non ci sarà nessun affare tra le due… - demuro_massimo : Solo a me il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ricorda il colonnello Buttiglione. Chiedo per un amico… -