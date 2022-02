"Fiorello non poteva entrare all'Ariston". Bomba-Covid della Lucarelli, una foto pazzesca | Guarda (Di martedì 1 febbraio 2022) Selvaggia Lucarelli non può esimersi dal commentare il Festival di Sanremo sui social, ovviamente a modo suo. La polemica è il suo pane quotidiano, ormai lo sanno tutti: figuriamoci se poteva mancare quella su Fiorello, acclamato da tanti ma non darei. In particolare la giornalista di Domani ha notato un dettaglio piuttosto curioso sull'entrata in scena dello showman. Appena fuori le porte del teatro Ariston, Fiorello è apparso con in mano uno strumento per misurare la febbre: quando lo ha usato su se stesso il risultato è stato sorprendente, anche se ovviamente è passato inosservato tra il grande pubblico. “Comunque non vorrei dire - è intervenuta la Lucarelli - ma il termometro di Fiorello ha segnato rosso, non potrebbe entrare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Selvaggianon può esimersi dal commentare il Festival di Sanremo sui social, ovviamente a modo suo. La polemica è il suo pane quotidiano, ormai lo sanno tutti: figuriamoci semancare quella su, acclamato da tanti ma non darei. In particolare la giornalista di Domani ha notato un dettaglio piuttosto curioso sull'entrata in scena dello showman. Appena fuori le porte del teatroè apparso con in mano uno strumento per misurare la febbre: quando lo ha usato su se stesso il risultato è stato sorprendente, anche se ovviamente è passato inosservato tra il grande pubblico. “Comunque non vorrei dire - è intervenuta la- ma il termometro diha segnato rosso, non potrebbe...

Advertising

trash_italiano : COSA ME NE FACCIO DI UN'AMICIZIA SE NON È COME QUELLA DI AMADEUS E FIORELLO? #Sanremo2022 - AmorosoOF : Dove c’è musica c’è bellezza e mai come in questo momento ne abbiamo bisogno. Questa sera e per le prossime sere mi… - Raiofficialnews : “Se 20 anni fa mi avessero detto che avrei condotto per tre volte @SanremoRai non ci avrei creduto. Fiorello l’anno… - Ylenia1982 : RT @NicoSavi: Super #Fiorello ?????? mi hai fatto ridere tanto, non mi abituo mai al tuo talento!???????????????? - itweetanonimi : RT @NicoSavi: Super #Fiorello ?????? mi hai fatto ridere tanto, non mi abituo mai al tuo talento!???????????????? -