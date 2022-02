Fiorello a Sanremo racconta come ha conosciuto il padre di Matteo Berrettini (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fiorello a Sanremo sul palco dell’Ariston per la terza volta incanta il pubblico, coinvolgendolo con risate e applausi Fiorello a Sanremo, magnifico come sempre, ha raccontato di aver lavorato col padre di Matteo Berrettini in un villaggio quando era giovane. Durante la serata non sono mancati i momenti di risata pura grazie alla coppia Fiorello-Amadeus al loro terzo Festival della canzone italiana insieme. Dopo aver fatto il suo primo ingresso ironizzando sui vaccini e anche sul suo ritorno “forzato” a Sanremo, Fiorello ha fatto il suo secondo ingresso nel momento in cui sul palco si trovava il tennista, sesto campione al mondo, Matteo Berrettini. ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)sul palco dell’Ariston per la terza volta incanta il pubblico, coinvolgendolo con risate e applausi, magnificosempre, hato di aver lavorato coldiin un villaggio quando era giovane. Durante la serata non sono mancati i momenti di risata pura grazie alla coppia-Amadeus al loro terzo Festival della canzone italiana insieme. Dopo aver fatto il suo primo ingresso ironizzando sui vaccini e anche sul suo ritorno “forzato” aha fatto il suo secondo ingresso nel momento in cui sul palco si trovava il tennista, sesto campione al mondo,. ...

Advertising

MARCOCARTA85 : E chi se lo scorda quel debutto a #Sanremo... Faccio il mio più grande in bocca al lupo a tutti, ad #Amadeus e a… - IlContiAndrea : I voti delle prove generali: #Mahmood #Blanco, #Emma e #Irama splendono, #LaRappresentantediLista punta al podio, g… - AndreaDianetti : Sanremo è Sanremo, ma pure Fiorello è Fiorello ... senza dubbio. #Sanremo2022 - disalbero : prego che sia l’ultimo anno di fiorello a sanremo perché veramente ha superato ogni confine della mia sopportazione - seieunquarto : ma voi ve li immaginate Nico di Angelo e Will Solace sul divano a guardare Sanremo e Will che non parla italiano e… -