Estrazione SuperEnalotto 1 Febbraio 2022

(Di martedì 1 febbraio 2022), ecco la sestina vincente, più Jolly e SuperStar sorteggiati nell’odierna. concorso numero 14 5 10 29 31 47 58 Jolly 34 SuperStar 44 La prossimaLotto sarà effettuata il 3alle ore 21:00 Nessun sei o 5+1 centrato nel concorso odierno. Il montepremi per la prossimaè di 150.200.000,00 € QuoteCATEGORIA N. VINCITE EURO Punti 6 nessuna – Punti 5+1 nessuna – Punti 5 14 14.842,73 € Punti 4 978 216,81 € Punti 3 33.187 19,21 € Punti 2 453.996 5,00 € Quote Superstar CATEGORIA N. VINCITE EURO 5 Stella 1 371.068,25 € 4 Stella 4 21.681,00 € 3 Stella 140 1.921,00 € 2 Stella 2.180 100,00 € 1 ...

commenta Questa la combinazione vincente dell'odierna (n. 14) del: 5, 10, 29, 31, 47, 58. Numero Jolly: 34. Superstar: 44. Il jackpot in palio è di 148,9 milioni di euro....adesso i numeri vincenti (e simboli) dell'di oggi del Simbolotto: la Rondine (45), le Braghe (8), la Risata (19), la Festa (20), il Ragazzo (15). (Agg. di Alessandro Nidi)...Nuova tornata di numeri (si spera) vincenti per Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. Ecco le varie estrazioni di oggi. Lotto BARI 06 01 61 23 24 CAGLIARI 74 70 02 56 36 FIRENZE 44 75 11 56 21 GENOVA 29 ...Il Superenalotto anche oggi si palesa con una nuova estrazione, che pone in palio un Jackpot da capogiro. Qualora qualcuno dovesse indovinare la sestina magica, infatti, questi agguanterebbe un ...