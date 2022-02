Delia Duran è decisa ad abbandonare la casa: “Basta me ne vado, voglio lasciare la casa” (Di martedì 1 febbraio 2022) La modella Delia Duran sembra aver deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello VIP Ieri sera una nuova puntata L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di martedì 1 febbraio 2022) La modellasembra aver deciso diladel Grande Fratello VIP Ieri sera una nuova puntata L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

zazoomblog : Alex Belli prova a riconquistare Delia Duran che conferma la rottura: “Ognuno per la sua strada” - #Belli #prova… - zazoomblog : Alex Belli prova a riconquistare Delia Duran che conferma la rottura: “Ognuno per la sua strada” - #Belli #prova… - zazoomblog : Gf Vip 6 trentanovesima puntata: Delia Duran preferita dal pubblico delusione per Soleil Sorge. I candidati alla fi… - AlessiaGuetti : Gianluca prova a conoscere Jessica e lascia perdere Delia Duran in Belli #GFVip2021 #gfvip6 #GFvip -