Da Dybala a Toni passando per Pastore | la Top 11 di Zamparini | VIDEO

(Di martedì 1 febbraio 2022) Maurizioè scomparso a 80 anni. Da Presidente del Venezia e del Palermo ha scovato, comprato e lanciato tanti talenti in Serie A. Questa la Top 11 dell'ex patron arancioverde e rosanero. Una formazione che brillerebbe in Champions League

Tantissimi i campioni che negli anni hanno indossato la maglia dei siciliani: Cavani,, Amauri, Miccoli, Ilicic, Pastore e, per ultimo, PauloASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Maurizio Zamparini è stato uomo tra i più in vista nel calcio italiano: vulcanico 'mangia - allenatori' ma anche straordinario scopritore di talenti ...Penso a Barone, Grosso, Zaccardo, Barzagli, prima Toni, poi anche altri campioni come Cavani, Dybala, Pastore, Ilicic. Abbiamo fatto grandi risultati e lui si è diverto molto. Zamparini era un ...Senza parlare poi dei talenti scoperti e sfoggiati al grande pubblico: Toni, Cavani, Pastore, Vasquez, Ilicic, Amauri e Dybala per ultimo. Ma anche Sirigu, Zaccardo, Barzagli, Grosso, Balzaretti, ...