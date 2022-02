Curling, Pechino 2022: il calendario delle partite dell’Italia. Programma giornaliero, orari, tv, streaming (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Curling sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in Programma dal 2 al 20 febbraio. L’Italia giocherà il torneo maschile e il torneo di doppio misto: in entrambi i casi gli azzurri saranno outsider e cercheranno il colpaccio per entrare nella storia. Il quartetto maschile, capace di conquistare la medaglia di bronzo agli ultimi Europei e abile nel preolimpico di qualificazione, punta a essere grande protagonista. Joel Retornaz e compagni esordiranno giovedì 10 febbraio contro la Gran Bretagna. A seguire una partita al giorno (tranne il 13 febbraio quando se ne disputeranno due). Si tratta della terza presenza ai Giochi dopo Torino 2006 e PyeongChang 2018. calendario Curling Olimpiadi Pechino 2022: Programma ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilsarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di, indal 2 al 20 febbraio. L’Italia giocherà il torneo maschile e il torneo di doppio misto: in entrambi i casi gli azzurri saranno outsider e cercheranno il colpaccio per entrare nella storia. Il quartetto maschile, capace di conquistare la medaglia di bronzo agli ultimi Europei e abile nel preolimpico di qualificazione, punta a essere grande protagonista. Joel Retornaz e compagni esordiranno giovedì 10 febbraio contro la Gran Bretagna. A seguire una partita al giorno (tranne il 13 febbraio quando se ne disputeranno due). Si tratta della terza presenza ai Giochi dopo Torino 2006 e PyeongChang 2018.Olimpiadi...

