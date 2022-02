Coronavirus, Speranza: possiamo guardare con cautela a fase nuova (Di martedì 1 febbraio 2022) "Dobbiamo restare prudenti e con i piedi per terra, ma possiamo iniziare a progettare una fase nuova, un tempo nuovo nella lotta al Covid": così il ministro della Salute Roberto Speranza in un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) "Dobbiamo restare prudenti e con i piedi per terra, mainiziare a progettare una, un tempo nuovo nella lotta al Covid": così il ministro della Salute Robertoin un ...

