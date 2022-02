Commisso al veleno: “Vlahovic non mi ha neanche salutato! Trattativa sleale e disonesta” (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo l’eclatante addio di Dusan Vlahovic alla Fiorentina con il conseguente approdo alla Juventus, il presidente Rocco Commisso decide di rompere il silenzio ed esprimersi al riguardo attraverso i canali ufficiali viola. Il presidente si è detto amareggiato e deluso nei confronti del serbo. Questo quanto espresso: “Mi devo fermare per riflettere, sono molto amareggiato e deluso in quanto credevo di aver già mostrato con i miei comportamenti i miei principi e valori. Nei confronti della Fiorentina ho messo fin da subito tutte le mie energie. Non mi sono mai tirato indietro, aiutando anche gli ospedali”. Su Vlahovic: “Ho fatto di tutto per convincerlo a restare, sono persino arrivato a Firenze quando ero malato nonostante i medici in America si erano raccomandati di non farmi partire. Poi mi sono aggravato e quando è andato via non ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo l’eclatante addio di Dusanalla Fiorentina con il conseguente approdo alla Juventus, il presidente Roccodecide di rompere il silenzio ed esprimersi al riguardo attraverso i canali ufficiali viola. Il presidente si è detto amareggiato e deluso nei confronti del serbo. Questo quanto espresso: “Mi devo fermare per riflettere, sono molto amareggiato e deluso in quanto credevo di aver già mostrato con i miei comportamenti i miei principi e valori. Nei confronti della Fiorentina ho messo fin da subito tutte le mie energie. Non mi sono mai tirato indietro, aiutando anche gli ospedali”. Su: “Ho fatto di tutto per convincerlo a restare, sono persino arrivato a Firenze quando ero malato nonostante i medici in America si erano raccomandati di non farmi partire. Poi mi sono aggravato e quando è andato via non ...

