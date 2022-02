Chi è Nino Frassica: vita privata, moglie, figli, don Matteo (Di martedì 1 febbraio 2022) Chi è Nino Frassica: l’attore di origini siciliane sarà sul palco dell’Ariston come ospite nella prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Chi è Nino Frassica: vita privata AntoNino Frassica, conosciuto come Nino Frassica, è nato l’11 dicembre del 1950 (età 70 anni) a Messina. Da giovane si è trasferito a Milano per studiare recitazione. Negli anni ’70 partecipa ad alcuni spettacoli teatrali e programmi televisivi messinesi, nei quali Frassica si fa notare da Renzo Arbore con un eccentrico messaggio lasciatogli sulla segreteria telefonica. Nino Frassica debutterà nel mondo del cinema prendendo parte al film FF.SS – Cioè…che mi hai portato a fare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 febbraio 2022) Chi è: l’attore di origini siciliane sarà sul palco dell’Ariston come ospite nella prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Chi èAnto, conosciuto come, è nato l’11 dicembre del 1950 (età 70 anni) a Messina. Da giovane si è trasferito a Milano per studiare recitazione. Negli anni ’70 partecipa ad alcuni spettacoli teatrali e programmi televisivi messinesi, nei qualisi fa notare da Renzo Arbore con un eccentrico messaggio lasciatogli sulla segreteria telefonica.debutterà nel mondo del cinema prendendo parte al film FF.SS – Cioè…che mi hai portato a fare ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Nino Sanremo 2022: dai Mäneskin a Berrettini, gli ospiti della prima serata Ecco tutti gli ospiti e chi si esibirà nella prima serata, in onda martedì 1° febbraio. Sanremo ... In quota nazional - popolare, arrivano poi le star della fiction: Raoul Bova e Nino Frassica per ...

