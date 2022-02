Chef Enrico Derflingher al Prealpi di Saronno | “La regina Elisabetta va matta per il mio risotto Queen Victoria” I VIDEO

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 1 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da Bellagio sul lago di Como alle stanze regali di Buckingham Palace. Ha 14 anni loquando si affaccia per la prima volta in una cucina professionale. Affetta carote e pela patate da mattina a sera, e mai avrebbe immaginato che dodici anni dopo avrebbe cucinato addirittura per la, primo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.