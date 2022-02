Canzoni Sanremo 2022: il testo di «Insuperabile» di Rkomi (Di martedì 1 febbraio 2022) Rkomi Esordio al Festival di Sanremo per Rkomi, al secolo Mirko Manuele Martorana. Il rapper milanese presenterà all’Ariston il brano Insuperabile, che “parla di un amore conflittuale molto pericoloso attraverso il parallelismo con le auto sportive“. E’ sicuro che l’esperienza nella kermesse gli sarà utile perché “uscirò arricchito, sicuramente vincitore con me stesso“. Insuperabile di A. La Cava – M. M. Martorana – F. Catitti – A. La Cava – M. M. Martorana Ed. Universal Music Publishing Ricordi/DO RE MI Corp./Thaurus Publishing – Milano L’amore per me è elettricità Sto immergendomi nella corrente, le tue lentiggini Uno ogni due sono come scalini che portano nell’Olimpo In un mantello di nuvole bianche, cosa mi hai fatto L’amore per me è quel lasso di tempo Il messaggio sulle tue labbra Era come ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 febbraio 2022)Esordio al Festival diper, al secolo Mirko Manuele Martorana. Il rapper milanese presenterà all’Ariston il brano, che “parla di un amore conflittuale molto pericoloso attraverso il parallelismo con le auto sportive“. E’ sicuro che l’esperienza nella kermesse gli sarà utile perché “uscirò arricchito, sicuramente vincitore con me stesso“.di A. La Cava – M. M. Martorana – F. Catitti – A. La Cava – M. M. Martorana Ed. Universal Music Publishing Ricordi/DO RE MI Corp./Thaurus Publishing – Milano L’amore per me è elettricità Sto immergendomi nella corrente, le tue lentiggini Uno ogni due sono come scalini che portano nell’Olimpo In un mantello di nuvole bianche, cosa mi hai fatto L’amore per me è quel lasso di tempo Il messaggio sulle tue labbra Era come ...

