Camionisti contro l'obbligo vaccinale in Canada: il premier Trudeau trasferito in località segreta (video) (Di martedì 1 febbraio 2022) Cotinuano le proteste in Canada per l'obbligo vaccinale, tanto da aver costretto il presidente Justin Trudeau a trasferirsi in una località segreta. In particolare, a Ottawa, i manifestanti hanno invaso pacificamente la città, tenendola sotto scacco da quattro giorni. "Nessun incidente, nessun ferito, nessun morto" Come riferisce la Bbc, il capo della polizia della città, Peter Sloly, ha affermato che sono stati "quattro giorni pericolosi, difficili e tumultuosi" per le sue forze alle prese con "migliaia di potenziali punti di infiammabilità" ma che non si è registrato "nessun incidente, nessun ferito, nessun morto". Ha anche puntualizzato che le proteste si sono "ridimensionate" nelle ultime 12 ore. In queste ore ha fatto sentire la sua voce lo stesso premier ...

