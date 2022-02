Calciomercato, Dele Alli lascia il Tottenham dopo 7 anni: ecco dove giocherà (Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News Dele Alli è considerato uno dei calciatori inglesi più forti ancora in attività. Tuttavia dopo 7 stagioni a Londra, ha deciso di cambiare aria. Dal 2015-16 al 2019-20 aveva sempre giocato almeno 35 partite a stagione tra campionato e coppe; nel 2020-21 era sceso a 29, in quella corrente era a 17. Il rendimento calante e l'aumentata concorrenza lo hanno convinto a cercare fortuna altrove. Con l'arrivo di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, il suo spazio al Totteham sarebbe stato ulteriormente ridotto: da qui la scelta di accettare l'offerta di Everton. Everton che nel giro di 24 ore ha ufficializzato prima l'ingaggio di Frank Lampard come nuovo allenatore (Rafa Benitez era stato licenziato due settimane fa) e poi del talento della Nazionale inglese. "Sono entusiasta di questa opportunità, ho già parlato con Lampard e sono ... Leggi su goalnews (Di martedì 1 febbraio 2022) Goal Newsè considerato uno dei calciatori inglesi più forti ancora in attività. Tuttavia7 stagioni a Londra, ha deciso di cambiare aria. Dal 2015-16 al 2019-20 aveva sempre giocato almeno 35 partite a stagione tra campionato e coppe; nel 2020-21 era sceso a 29, in quella corrente era a 17. Il rendimento calante e l'aumentata concorrenza lo hanno convinto a cercare fortuna altrove. Con l'arrivo di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, il suo spazio al Totteham sarebbe stato ulteriormente ridotto: da qui la scelta di accettare l'offerta di Everton. Everton che nel giro di 24 ore ha ufficializzato prima l'ingaggio di Frank Lampard come nuovo allenatore (Rafa Benitez era stato licenziato due settimane fa) e poi del talento della Nazionale inglese. "Sono entusiasta di questa opportunità, ho già parlato con Lampard e sono ...

