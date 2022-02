Bella Hadid | la vera vita oltre Instagram | la depressione e gli amori tossici

(Di martedì 1 febbraio 2022)è forse la modella più in voga del momento. Insieme alla sorella Gigi e a Kendall Jenner, sorellastra di Kim Kardashian, formano il trio di top model che i brand si contendono maggiormente sulle passerelle e sui social. Ma dietro le foto patinate e le pose ammiccanti c’è molto di più. C’è la, che non sempre (forse quasi mai) corrisponde a quella che viene mostrata in pubblico. Maormai da qualche mese ha deciso di non nascondersi più e di condividere col mondo intero le sue fragilità e i suoi problemi, per dimostrare che ciò che vediamo suè solo una minima parte – e nemmeno la più veritiera – del tutto.e gliL’ultima occasione che ...

Poca considerazione di se stessa e un passato di relazioni fatte di abusi sia da parte di uomini che di donne.si apre sulle sue battaglie mentali in un podcast di Victoria Secret's e confessa che il crescere in un ambiente fatto principalmente di uomini l'ha portata a sottostimare se stessa. "Sono ...Dream Team Directors has collaborated with talent such as Mark Ruffalo, Anthony Mackie, Juliette Lewis, Lea Michele, Coldplay, Paris Hilton and, plus brands including Adidas, Smashbox ...Bella Hadid è forse la modella più in voga del momento. Insieme alla sorella Gigi e a Kendall Jenner, sorellastra di Kim Kardashian, formano il trio di top model che i brand si contendono ...Dopo che qualche mese fa si è sciolta in lacrime sui social parlando dei suoi problemi d’ansia e di depressione, la modella Bella Hadid ha confessato di aver subìto abusi da parte di alcuni suoi ex ...