Basket, Eurolega femminile 2021-2022: non basta una grande Ndour, Praga sconfigge la Reyer Venezia per 75-84 (Di martedì 1 febbraio 2022) Sconfitta casalinga per la Reyer Venezia. Le ragazze di Andrea Mazzon sono state superate per 75-84 dall’USK Praga nella 14ma giornata dell’Eurolega femminile 2021-2022. In seguito a questo risultato le ceche volano a nove successi, mentre le venete rimangono ferme a quota tre (con due match da recuperare). A iniziare meglio è la Reyer che, grazie a una scatenata Ndour, si porta subito sul +8 (15-7) dopo appena quattro minuti. Praga prova a reagire con la tripla di Oblak, ma la squadra di casa è attenta e chiude il primo parziale sul 24-17. A rientrare meglio in campo dopo la breve pausa sono sicuramente le ospiti. Thomas e Oblak salgono in cattedra e riportano il match in parità (26-26). Le ragazze di Hejkova riescono ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) Sconfitta casalinga per la. Le ragazze di Andrea Mazzon sono state superate per 75-84 dall’USKnella 14ma giornata dell’. In seguito a questo risultato le ceche volano a nove successi, mentre le venete rimangono ferme a quota tre (con due match da recuperare). A iniziare meglio è lache, grazie a una scatenata, si porta subito sul +8 (15-7) dopo appena quattro minuti.prova a reagire con la tripla di Oblak, ma la squadra di casa è attenta e chiude il primo parziale sul 24-17. A rientrare meglio in campo dopo la breve pausa sono sicuramente le ospiti. Thomas e Oblak salgono in cattedra e riportano il match in parità (26-26). Le ragazze di Hejkova riescono ...

