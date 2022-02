Ascolti tv 31 gennaio 2022 | Vittoria Puccini chiude con il botto | cala il GF Vip | cresce Report

(Di martedì 1 febbraio 2022)tv: la fiction di Rai1 dà quasi un milione di distacco a Canale5 Non ha fatto i numeri di Serena Rossi con La sposa, macon Non mi lasciare ha comunque registrato buonisu Rai1 e ieri ha chiuso la prima stagione con il 18,9% e 4,265 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa aveva portato a casa il 16,3% e 3,7 milioni. Seconda piazza per il Grande Fratello Vip 6 su Canale5 che ha registrato il 23% di share media con 3,581 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il reality show aveva raccolto il 23,6% e 3,7 milioni. Medaglia di bronzo persu Rai3 con il 9% e 2,105 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva fatto il 6,8% e 1,5 milioni.tv altre reti La classifica degli ...

... Rai3 Report : Italia 1 Freedom oltre il confine : Rete 4 Quarta repubblica : La7 Propaganda Live : Tv8 Un amore inaspettato : Nove Armageddon - Giudizio finale :tv lunedì 312022: ...tv del 31: Non mi lasciare (ultimi episodi) e Grande Fratello Vip Ultimo giorno di, il 31. Ecco cos'è andato in onda ieri sera: su Rai1 gli ultimi episodi di Non mi lasciare ...Non mi lasciare ha portato comunque una storia di livello in prima serata. Gli ascolti in crescita nella serata del 31 gennaio 2022 sono comunque una soddisfazione per la prima rete, che vince la ...Nella serata di ieri, 31 gennaio 2022, è andata in onda la trentanovesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il game-show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha trattato per ...