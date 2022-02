Allegri ha il Covid? Terrore alla Continassa: la situazione (Di martedì 1 febbraio 2022) Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia di una positività, dopo quella di Alex Sandro, di mister Allegri. Ecco la verità sul tecnico. Allegri positivo al Covid? Una voce rimbalzata nelle ultime ore vedrebbe il tecnico bianconero aver contratto il virus. Andiamo a scoprire la verità su questa vicenda. Getty ImagesAllegri non può che essere rimasto soddisfatto dal mercato portato avanti dalla società; Vlahovic e Zakaria, nella sessione invernale, sono due super colpi. Nelle ultime, ore, sembra che il tecnico bianconero debba pensare ad altro, non potendo godersi i suoi due nuovo gioielli. Valentina Vignali, perizoma minuscolo: curve da infarto, fan in delirio per lei Sembra, infatti, che l’allenatore sia risultato positivo al Covid. Pessima notizia considerando l’imminente ritorno del ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 febbraio 2022) Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia di una positività, dopo quella di Alex Sandro, di mister. Ecco la verità sul tecnico.positivo al? Una voce rimbalzata nelle ultime ore vedrebbe il tecnico bianconero aver contratto il virus. Andiamo a scoprire la verità su questa vicenda. Getty Imagesnon può che essere rimasto soddisfatto dal mercato portato avanti dsocietà; Vlahovic e Zakaria, nella sessione invernale, sono due super colpi. Nelle ultime, ore, sembra che il tecnico bianconero debba pensare ad altro, non potendo godersi i suoi due nuovo gioielli. Valentina Vignali, perizoma minuscolo: curve da infarto, fan in delirio per lei Sembra, infatti, che l’allenatore sia risultato positivo al. Pessima notizia considerando l’imminente ritorno del ...

Advertising

infoitsport : Brutte notizie per Allegri: il difensore è positivo al Covid! - infoitsport : Juve, brutte notizie per Allegri: positivo al Covid, salta il Verona - calciomercatoit : ??#Juventus, UFFICIALE: #AlexSandro positivo al #COVID - Fprime86 : RT @Spazio_J: Brutte notizie per Allegri: il difensore è positivo al Covid! - - giothepink : La variabile impazzita di questo torneo resta sempre il #Covid_19 Acquisti a parte bisogna tener conto di quello c… -