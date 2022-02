Addio a Paolo Graziosi, l'attore amato dai grandi del cinema (Di martedì 1 febbraio 2022) Se n'è andato a 82 anni per problemi legati al Covid. Nella sua lunga carriera aveva lavorato con i più grandi del cinema italiano, da Nanni Moretti a Marco Bellocchio Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 febbraio 2022) Se n'è andato a 82 anni per problemi legati al Covid. Nella sua lunga carriera aveva lavorato con i piùdelitaliano, da Nanni Moretti a Marco Bellocchio

Advertising

paolo_r_2012 : RT @valeriafedeli: Il suo racconto in diretta dello sbarco sulla luna è stato un pezzo della storia dell’informazione #Rai e del giornalism… - ZenatiDavide : Addio a Paolo Graziosi, l’ultimo ruolo per Moretti: Nell’ultimo film di Nanni Moretti “Tre Piani” aveva l ruolo d… - LaStampa : Addio a Paolo Graziosi, l’ultimo ruolo per Moretti - CriterionDaily : #Berlinale Clip from Paolo Taviani’s LEONORA ADDIO, premiering in competition @01Distribution (1’26”)… - seria_paolo : RT @GabriellaGabry0: Addio a Melo , è morto nel sonno il cane mascotte del monastero dei Benedettini di Catania. Buon ponte ??????? Melo https… -