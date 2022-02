A che ora arriva Matteo Berrettini al Festival di Sanremo 2022? Programma, orario, tv e streaming (Di martedì 1 febbraio 2022) Oggi (martedì 1° febbraio) Matteo Berrettini sarà ospite del Festival di Sanremo 2022. Il tennista è stato invitato per la prima serata della celeberrima kermesse canora, che incomincerà questa sera (a partire dalle ore 20.40). Uno degli eventi di spettacolo più importanti dell’anno in Italia, sempre capace di raccogliere dati di ascolto da record, offre sempre la vetrina alle maggiori personalità del panorama nazional-popolare. Il romano, finalista a Wimbledon la scorsa estate e fresco di semifinale agli Australian Open, sta riscuotendo sempre più successo ed è ormai diventato un volto ben noto al grande pubblico. Il 25enne salirà sul palco del Teatro Ariston, accolto dal conduttore Amadeus. Matteo Berrettini sarà uno dei tanti ospiti di questa ricca serata, che ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) Oggi (martedì 1° febbraio)sarà ospite deldi. Il tennista è stato invitato per la prima serata della celeberrima kermesse canora, che incomincerà questa sera (a partire dalle ore 20.40). Uno degli eventi di spettacolo più importanti dell’anno in Italia, sempre capace di raccogliere dati di ascolto da record, offre sempre la vetrina alle maggiori personalità del panorama nazional-popolare. Il romano, finalista a Wimbledon la scorsa estate e fresco di semifinale agli Australian Open, sta riscuotendo sempre più successo ed è ormai diventato un volto ben noto al grande pubblico. Il 25enne salirà sul palco del Teatro Ariston, accolto dal conduttore Amadeus.sarà uno dei tanti ospiti di questa ricca serata, che ...

