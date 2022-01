Via Borgo Palazzo: incendio nell’ex hotel, vigili del fuoco in azione - Video (Di lunedì 31 gennaio 2022) Verso le 17 di lunedì 31 gennaio rogo al penultimo piano. Nella struttura in disuso sono intervenute le squadre di Bergamo e Gazzaniga. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Verso le 17 di lunedì 31 gennaio rogo al penultimo piano. Nella struttura in disuso sono intervenute le squadre di Bergamo e Gazzaniga.

Advertising

webecodibergamo : Il rogo è divampato verso le 17 - GruppoHera : Sono iniziati oggi i lavori di #GruppoHera per la riqualificazione delle reti acquedottistiche nelle vie Ortaggi e… - PaolaCant : RT @TurismoLiguria: Nell'entroterra imperiese c'è un borgo incantevole, in cui i caruggi si intrecciano tra di loro e dalle finestre si dif… - mariviscamperle : RT @TurismoLiguria: Nell'entroterra imperiese c'è un borgo incantevole, in cui i caruggi si intrecciano tra di loro e dalle finestre si dif… - linkmotorsepoca : Camper Volkswagen T2 Westfalia anno 1978 impianto a metano completamente restaurato pronto alla guida da subito - €… -