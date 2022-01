Uomini e Donne: le anticipazioni della puntata del 31 Gennaio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo la pausa nel weekend, oggi 31 Gennaio ritorna il tradizionale appuntamento con Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda alle 14:45 su Canale 5. Scopriamo quali saranno le scottanti novità che accadranno in questa nuova puntata. TRONO OVER. “Re” indiscusso della puntata di oggi sarà proprio il trono Over, le cui vicende si andranno ad intrecciare ai protagonisti del trono classico. Quando però si parla di Uomini e Donne e trono over, non può che esserci di mezzo colei che ne è diventata una sorta di simbolo, vista la sua prolungata partecipazione al programma. Il riferimento è ovviamente diretto a Gemma Galgani, la quale oggi si scontrerà con Nadia, in merito al corteggiatore Massimiliano. Stando a quanto rivelano ... Leggi su zon (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo la pausa nel weekend, oggi 31ritorna il tradizionale appuntamento con, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda alle 14:45 su Canale 5. Scopriamo quali saranno le scottanti novità che accadranno in questa nuova. TRONO OVER. “Re” indiscussodi oggi sarà proprio il trono Over, le cui vicende si andranno ad intrecciare ai protagonisti del trono classico. Quando però si parla die trono over, non può che esserci di mezzo colei che ne è diventata una sorta di simbolo, vista la sua prolungata partecipazione al programma. Il riferimento è ovviamente diretto a Gemma Galgani, la quale oggi si scontrerà con Nadia, in merito al corteggiatore Massimiliano. Stando a quanto rivelano ...

