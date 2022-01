Traffico Roma del 31-01-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziano Raimondiintenso sulle principali strade consolari in uscita dalla città anche sul Raccordo Anulare coda perin carreggiata esterna tra la mattina Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria via Prenestina incolonnamenti poi sulla-fiumicino per un incidente all’altezza di Parco dei Medici in direzione dell’EUR ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale altre code per incidente tra via Tiburtina è l’uscita per San Lorenzo ripercussioni sul tratto Urbano della A24-teramo in fila da Portonaccio alla tangenziale coda anche in carreggiata opposta in uscita dalla città da Viale ...