Tennis, Nadal è leggenda dopo il trionfo agli Australian Open: “Una magia!” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Infinito Rafa Nadal: il Tennista spagnolo vince in rimonta l’Australian Open 2022 a Melbourne, e mette così a segno il record assoluto di successi nei tornei del Grande Slam: 21, uno più di Roger Federer e Novak Djokovic. (leggi qui) Nadal, che dopo aver battuto Berrettini in semifinale aveva raccontato di aver temuto fino a un mese fa di dover smettere, in finale ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo, in cinque set, dopo aver perso i primi due: 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 7-5 il punteggio finale. Nadal: ‘Una vittoria che resterà per sempre nel cuore’ – “Questo torneo lo porterò per sempre nel cuore: ho vissuto tre settimane incredibili, e uno dei giorni più emozionanti della mia carriera”: Rafa Nadal, dopo ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 31 gennaio 2022) Infinito Rafa: ilta spagnolo vince in rimonta l’2022 a Melbourne, e mette così a segno il record assoluto di successi nei tornei del Grande Slam: 21, uno più di Roger Federer e Novak Djokovic. (leggi qui), cheaver battuto Berrettini in semifinale aveva raccontato di aver temuto fino a un mese fa di dover smettere, in finale ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo, in cinque set,aver perso i primi due: 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 7-5 il punteggio finale.: ‘Una vittoria che resterà per sempre nel cuore’ – “Questo torneo lo porterò per sempre nel cuore: ho vissuto tre settimane incredibili, e uno dei giorni più emozionanti della mia carriera”: Rafa...

Advertising

mauroberruto : #NadalvsMedvedev è la riproposizione tennistica di Rocky Balboa. Però non è un film e #Nadal, dopo quasi 5h30m, ha… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NADAL VINCE GLI AUSTRALIAN OPEN BATTUTO IN FINALE MEDVEDEV 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 #SkySport… - SuperTennisTv : ETERNO Rafa, questi #AO2022 sono il suo capolavoro! ?? A quasi 36 anni la vittoria più bella della sua incredibile… - sgrando : RT @AdrianoPanatta: Alla mia età non pensavo più di emozionarmi guardando una partita di tennis,ieri mi sono addirittura commosso per l’amm… - LucioSansone : RT @AdrianoPanatta: Alla mia età non pensavo più di emozionarmi guardando una partita di tennis,ieri mi sono addirittura commosso per l’amm… -