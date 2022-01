Sanremo 2022 | il dramma di una cantante | “Senza trasfusione rischio di sentirmi stravolta”

Leggi su inews24

(Di lunedì 31 gennaio 2022) . Ma i problemi di salute non la fermano Cosa non si fa pur di partecipare al Festival di? Per capirlo basta pensare alla storia di Donatella Rettore, che tornerà per la quinta volta all’Ariston ma mai come adesso sta rischiando L'articolo proviene da Inews24.it.