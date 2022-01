Salernitana | un altro rinforzo | ha firmato il centrocampista Radovanovic

Leggi su anteprima24

Esperienza e quantità. Lainfoltisce il centrocampo con l'arrivo di Ivan, classe '88 che vanta ben 313 presenze in serie A in circa quindici anni di carriera con le maglie di Atalanta, Bologna, Novara, Chievo e Genoa. Lo scorso anno ha difeso i colori del club ligure in 33 occasioni fornendo un grande contributo per raggiungere la salvezza. Il serbo si è legato al club granata con un contratto fino a giugno 2023.