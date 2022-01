"Report" intervista Noemi Letizia: "Violentata psicologicamente, ho pensato di togliermi la vita" (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nell'aprile 2009 Noemi Letizia, ragazza napoletana, festeggia i suoi 18 anni. Al compleanno, a Casoria, si presenta anche l’allora presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Tutto finisce sotto i riflettori, come i particolari legati alla frequentazione tra il premier e la giovane (che all'epoca disse di chiamare Berlusconi "papi"). A distanza di anni Noemi Letizia racconta a "Report" alcuni particolari di quella vicenda e come ha influito sulla sua vita. <strong>Nel video un'anticipazione del servizio andato in onda Lunedì 31 gennaio alle 21:20 su Rai3</strong> Leggi su lastampa (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nell'aprile 2009, ragazza napoletana, festeggia i suoi 18 anni. Al compleanno, a Casoria, si presenta anche l’allora presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Tutto finisce sotto i riflettori, come i particolari legati alla frequentazione tra il premier e la giovane (che all'epoca disse di chiamare Berlusconi "papi"). A distanza di anniracconta a "" alcuni particolari di quella vicenda e come ha influito sulla sua. Nel video un'anticipazione del servizio andato in onda Lunedì 31 gennaio alle 21:20 su Rai3

