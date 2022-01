Rendimenti immobiliari residenziali

(Di lunedì 31 gennaio 2022) -31.01.22- QUANTO RENDE IL MATTONE “Nelle grandi città un bilocale di 65 mq rende mediamente intorno al 5,0% annuo lordo. La città in cui il rendimento è più elevato si conferma Verona (6,1%) seguita da Genova (6,0%). L’interesse degli investitori per il mattone – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – è sempre elevato nonostante nella prima parte del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, si registri un lieve calo degli acquisti per investimento (dal 16,8% al 16,3%)”.(Isem21) CITTA’ RENDIMENTO ANNUO LORDO (%) Verona 6,1% Genova 6,0% Palermo 6,0% Bari 5,5% Torino 4,8% Napoli 4,6% Roma 4,6% Bologna 4,4% Milano 4,1% Firenze 3,9% Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa Gli investitori preferiscono le aree con la presenza di atenei, uffici, servizi (il cui peso è ...

