(Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sul risultato delle elezioni per il”èdidella. Perché è vero che c’è stata una difficoltà dei leader a fare i conti con uno schema inedito per mettere insieme coalizioni dove ci sono anche forze politiche che non fanno parte della maggioranza di governo. Questo sicuramente ha pesato e poi ci sono stati anche errori. Madidellaquando si elegge un politico alcome Sergio Mattarella, seppure caratterizzato da grandi competenze giuridiche, e quando è il Parlamento con una spinta forte a orientare in quella direzione, mi sembra francamente un paradosso. Parlerei di difficoltà delle leadership a gestire uno schema così complesso, partendo ...

Advertising

sulsitodisimone : Quirinale, Orlando: 'Paradossale parlare di sconfitta politica' - fisco24_info : Quirinale, Orlando: 'Paradossale parlare di sconfitta #politica': (Adnkronos) - 'Vero che c'è stata una difficoltà… - Adnkronos : #Quirinale, Orlando: 'Difficoltà delle leadership, ma paradossale parlare di sconfitta politica'. - italiaserait : Quirinale, Orlando: “Paradossale parlare di sconfitta politica” - giorgi_orlando : RT @Quirinale: la dichiarazione del Presidente #Mattarella dopo la comunicazione dell'esito della votazione da parte dei Presidenti di Sena… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Orlando

... Franceschini, Gentiloni) e quella socialista (, Provenzano), mentre il Movimento 5 Stelle ... due elementi che rendono molti nomi per ilinaccettabili a gran parte del Movimento. C'è ...RIFORMA PENSIONI/ Lo snodo deldecisivo anche per la previdenza Fra i già occupati all'... Smart working, circolare Brunetta -/ "Flessibilità lavoro per evitare contagi" Con ...La risposta del Parlamento che restituisce agli italiani un punto di riferimento importante, un punto di forza per la Repubblica. E credo che in un momento come questo di grande difficoltà, dopo non p ...(Adnkronos) – Sul risultato delle elezioni per il Quirinale ”è paradossale parlare di sconfitta della politica. Perché è vero che c’è stata una difficoltà dei leader a fare i conti con uno schema ined ...